तस्कर डाल-डाल तो पुलिस पात-पात

( Hariyana News ) तस्कर तस्करी के लिए नित नई तरकीबें ( Smugglers use new method ) आजमाते रहते हैं। इस बार तस्करी के लिए भगवान का सहारा लिया गया किन्तु पुलिस की तेज-तर्रार निगाहों से नहीं बच ( Smugglers can not deceive police ) सका। अंबाला पुलिस ने धार्मिक तस्वीरों की आड़ में तस्करी के गांजे की बड़ी खेप बरामद की है।