Breaking News: पूर्व मंत्री अमरजीत के पीए के घर से 17 लाख रुपए कैश व लाखों की ज्वेलरी बरामद

अंबिकापुरPublished: Jan 31, 2024 09:18:23 pm Submitted by: rampravesh vishwakarma

IT raid in former Minister house: पूर्व मंत्री के अंबिकापुर, रायपुर सहित सभी ठिकानों पर एक साथ आयकर विभाग की टीम ने दी दबिश, पीए रहे राजेश वर्मा के घर से कैश व ज्वेलरी के अलावा 300 पन्नों के दस्तावेज भी बरामद

IT raid in Former minister Amarjeet Bhagat PA house

अंबिकापुर/राजपुर. छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के अंबिकापुर स्थित बंगले में आयकर विभाग (इनकम टैक्स विभाग) ने छापा मारा है। छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश की संयुक्त टीम बुधवार की सुबह करीब 5-6 बजे पूर्व मंत्री के बंगले में पहुंचकर जांच कर रही है। इसके अलावा टीम ने उनके पीए राजेश वर्मा के राजपुर स्थित निवास व चहेते एसआई रुपेश नारंग के पुलिस लाइन स्थित आवास में भी दबिश दी है। सूत्रों के अनुसार पीए के घर से 17 लाख रुपए नकद व 15 बॉक्स ज्वेलरी भी बरामद हुए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम कोयला घोटाले के आरोपियों में भी शामिल हैं। आईटी की कार्रवाई देर शाम तक जारी रही।