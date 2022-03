राज्यसभा सांसद नेताम के सरकारी बंगले में होली की रात घुसे चोर, 2 हीरे की अंगूठी समेत 5 लाख की चोरी

Theft in MP of state Assembly Bunglow: शहर के व्हीआईपी इलाके (VIP area) में होली की रात चोरों ने वारदात को दिया अंजाम, ड्यूटी पर तैनात गार्ड को भी नहीं लगी भनक, तीन आलमारी तोडक़र 5 लाख के जेवरात ले गए चोर, पुलिस का कहना कि डेढ़ लाख रुपए की हुई है चोरी

अंबिकापुर Published: March 20, 2022 04:16:47 pm

अंबिकापुर. Theft in MP of state Assembly Bunglow: शहर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनके मन में पुलिस का खौफ कहीं से नहीं रह गया है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर के व्हीआईपी इलाके में भी चोरी की वारदात को वे आसानी से अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला भाजपा नेता राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम (MP of State Assembly) के सरकारी बंगले से सामने आया है। यहां होली की रात बंगले में घुसे चोरों ने 3 आलमारी तोडक़र हीरे की 2 अंगूठी समेत 5 लाख रुपए के जेवरात पार कर दिए। इस दौरान गार्ड गहरी नींद लेता रहा। होम केयर टेकर की रिपोर्ट पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

शहर में होली की रात चोरों ने 2 बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा दी है। व्हीआईपी व्यक्तियों के घरों पर भी चोरों की आसानी से पहुंच इस बात की ओर इशारा करने लगे हैं कि वे कोई भी क्राइम कर सकते हैं। शहर के गांधी चौक से लगे इलाके में व्हीआईपी लोगों के लिए सरकारी बंगले बने हुए हैं।

इनमें राज्यसभा सांसद से लेकर कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, न्यायाधीश, एसडीएम व अन्य अधिकारी निवास करते हैं। 18 मार्च की रात राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम के सरकारी बंगले में गार्ड व होम केयर टेकर ड्यूटी पर मौजूद थे। इसी बीच अज्ञात चोरों ने बंगले में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया।



ताला तोडक़र घुसे चोर

चोर मेन गेट व दरवाजे का ताला तोडक़र भीतर घुसे थे। इस दौरान गार्ड ड्यूटी पर तैनात था तथा वह बंगले के परिसर में ही गार्ड रूम में था। IMAGE CREDIT: MP of State assembly bunglow बताया जा रहा है कि 18 मार्च की रात घुसे चोरों ने बंगले के कमरे में रहे 3 आलमारी तोडक़र करीब 5 लाख रुपए के जेवर पार कर दिए। इसमें 2 हीरे की अंगूठी भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि डेढ़ लाख की चोरी हुई है। चोर मेन गेट व दरवाजे का ताला तोडक़र भीतर घुसे थे। इस दौरान गार्ड ड्यूटी पर तैनात था तथा वह बंगले के परिसर में ही गार्ड रूम में था।बताया जा रहा है कि 18 मार्च की रात घुसे चोरों ने बंगले के कमरे में रहे 3 आलमारी तोडक़र करीब 5 लाख रुपए के जेवर पार कर दिए। इसमें 2 हीरे की अंगूठी भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि डेढ़ लाख की चोरी हुई है।

जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे चोर

बंगले के केयर टेकर संदीप जायसवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि राज्यसभा सांसद (MP of State Assembly) के बंगले में हुई चोरी के आरोपी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। बंगले के केयर टेकर संदीप जायसवाल की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि राज्यसभा सांसद (MP of State Assembly) के बंगले में हुई चोरी के आरोपी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे।

इधर भाजपा पार्षद आलोक जायसवाल ने राज्यसभा संासद के बंगले में चोरी के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। गौरतलब है कि 18 मार्च की रात ही चोरों ने व्हीआईपी बंगले वाले इलाके से सटे नमनाकला में व्यवसायी के घर भी 10-12 लाख रुपए के गहने पार किए हैं।

