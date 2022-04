लाइनमैन के पद पर नौकरी लगवा देंगे कहकर कॉलेज के छात्र से 3 युवकों ने की सवा 7 लाख की ठगी

Swindle in the name of Job: चयन सूची में नाम नहीं आने पर पीडि़त छात्र ने कोतवाली (Kotwali) में दर्ज कराई रिपोर्ट, पुलिस ने मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल जबकि 2 आरोपी अब भी हैं फरार, एक युवक ने कहा कि मेरी विभाग में अच्छी पहचान है जबकि दूसरे ने कहा कि वह उसी विभाग में पदस्थ है

अंबिकापुर Published: April 16, 2022 12:18:23 am

अंबिकापुर. Swindle in the name of Job: बिजली विभाग में लाइनमैन पद पर नौकरी लगवा देने के नाम पर एक छात्र से 3 युवकों द्वारा 7 लाख 24 हजार रुपए का ठगी करने का मामला सामने आया है। छात्र को झांसे में लेने के लिए गांव के ही एक युवक ने उससे कहा कि उसकी विद्युत विभाग में अच्छी पहचान है, जबकि दूसरे ने फोन कर कहा कि वह खुद विभाग में ही पदस्थ है, उसने तीसरे युवक का नाम बताते हुए कहा कि उसके संपर्क में रहो, वह जैसा कहता है करते जाओ। रुपए देने के बाद भी जब चयन सूची में नाम नहीं आया तो छात्र ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दो आरोपी अभी भी फरार हैैं।

Swindle in the name of lineman job



कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकनाखुर्द निवासी प्रकाश पैकरा पिता करमू पैंकरा बीए का छात्र है। 6 सितंबर 2021 को इसके घर में गांव का ही सुमित पैकरा पहुंचा और कहा कि बिजली विभाग में लाइनमैन के लिए भर्ती निकली है, मैंने फार्म भर दिया है तुम भी भर दो, नौकरी लग जागी।

मेरी विभागीय अधिकारियों से अच्छी जान-पहचान है। उसने कहा कि यदि रुपए खर्च करोगे तो नौकरी लग जाएगी। झांसे में लेकर उसने प्रकाश पैकरा का फार्म भर दिया और नौकरी लगवाने के नाम पर उससे पहले 10 हजार, इसके बाद 1 लाख 11 हजार, फिर 2 लाख 67 हजार रुपए ले लिया। इसके बाद प्रकाश ने और रुपए देने से मना कर दिया।



दूसरे युवक ने किया फोन

कुछ दिन बाद अंबिकापुर केदारपुर निवासी मृगांक सिन्हा ने प्रकाश के मोबाइल पर फोन कर बताया कि वह बिजली विभाग में पदस्थ है, उसकी नौकरी वह लगवा देगा। उसने कहा कि वह अपने ही गांव के अमित गुप्ता के संपर्क में रहे।

इसके बाद मृगांक व अमित ने प्रकाश को झांसे में लिया। फिर अमित ने अपने खाते में ऑनलाइन 2 लाख 24 हजार रुपए डलवा लिए। इसके बाद मृगांक के खाते में भी 1 लाख 22 हजार रुपए डाले गए।

चयन सूची में नाम नहीं आने पर दर्ज कराई रिपोर्ट

जब विद्युत विभाग की ओर से चयन सूची जारी हुई और उसमें प्रकाश का नाम नहीं आया तो उसने तीनों से रुपए मांगना शुरू किया। इस पर तीनों ने रुपए देने से मना कर दिया। इससे परेशान प्रकाश ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई। पीडि़त की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत अपराध दर्ज कर सुमित पैकरा को गिरफ्तार कर लिया है। अमित व मृगांक अभी भी फरार हैं।

