अंबिकापुर में 5 साल बाद अप्रैल माह में 42 डिग्री पहुंचा तापमान

अंबिकापुर. सरगुजा में भीषण गर्मी पड़ रही है। सूरज अपना रौद्र रुप दिखा रहा है। इससे पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। गुरुवार को अंबिकापुर अधिकतम तापमान 4२ डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस दिन पिछले ६ वर्ष की तुलना में सबसे अधिक रहा। वर्ष २०१६ के बाद वर्ष २०२२ में अपै्रल में अंबिकापुर का अधिकतम तापमान ४२ डिग्री पर पहुंचा है। जबकि अपै्रल के सर्वकालिक अधिकतम के उच्चतम होने का रिकार्ड २८ अपै्रल १९९९ को ४३.८ डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में तापमान में हल्की गिरावट आने की संभावना है। एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने का अनुमान है।

After 5 years in Ambikapur, the temperature reached 42 degrees in the month of April