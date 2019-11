बेटी ने कुएं में झांका तो उड़ गए होश, भागती हुई घुसी घर में और मां को बताई ये बात, फिर...

अंबिकापुर. एक वृद्ध शनिवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला था लेकिन वह घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसे घर से गायब हुए 24 घंटे से अधिक बीत चुके थे लेकिन वापस नहीं लौटा था। रविवार की दोपहर उसकी बेटी बाड़ी की साफ-सफाई करने गई थी। (Ambikapur incident)

इसी दौरान उसने कुएं में झांका तो पिता की लाश (Father drowned into the well) देख वह बदहवास घर के भीतर भागी। उसने अपनी मां को ये बात बताई तो वहां सन्नाटा पसर गया। फिर वहां कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया।



घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र के फूंदूरडिहारी की है। अंबिकापुर के महुआपारा निवासी प्रहलाद राम कनौजिया उम्र 69 वर्ष शनिवार की सुबह से घर से लापता था। हर रोज की तरह वह शनिवार की सुबह 5 बजे घर से टहलने के लिये निकला था। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा।

परिजन ने अपने स्तर पर वृद्ध की काफी खोजबीन लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे जब उसकी बेटी चंदा सफाई करने के लिये बाड़ी की ओर गई तो उसने कुएं में झांक कर देखा तो पिता का शव पानी में तैर (Father drowned) रहा था।

इसके बाद परिजन ने घटना की सूचना गांधीनगर पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची व शव को पीएम के लिए अस्पताल भेज दिया।



कैसे गिरा कुएं में पता नहीं

वृद्ध कुएं में कैसे गिरा, इसका पता नहीं चल सका है। वहीं कुएं में डूबकर मौत हो जाने से परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है।

