किसानों को बैंक शाखाओं में दिए जाएंगे एटीएम

कलेक्टर कुन्दन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बुधवार को बतौली जनपद के अंदरूनी क्षेत्र के धान खरीदी केंद्र बटईकेला, बिलासपुर तथा लुण्ड्रा विकासखण्ड के बटवाही केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने इस माहान्त तक सभी पंजीकृत लघु व सीमांत किसानों से धान खरीदी पूरा करने के लिए प्राथमिकता से टोकन जारी करने तथा किसानों से धूल-मिट्टी रहित साफ-सुथरा धान खरीदी के निर्देश दिए।

ATMs will be given to farmers in bank branches