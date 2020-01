Be clean-Go green: सबने शपथ लेकर कहा- शहर को बनाएंगे स्वच्छ व सुंदर, प्लास्टिक का नहीं करेंगे उपयोग

Be clean Go green campaign: पत्रिका का बी क्लीन, गो ग्रीन कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पत्रिका द्वारा स्वर्णिम भारत अभियान का किया गया है आगाज