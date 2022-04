जंगल में भालू ने तोड़ दी युवक की जबड़े, आंख और नाक की हड्डी, चेहरे की सिलाई में लगे एक घंटे

Bear Attack: भालू के हमले में बुरी तरह जख्मी युवक की डॉक्टरों ने सफल सर्जरी (Surgery) कर बचाई जान, निजी अस्पताल में जिस ऑपरेशन के लगते करीब 2 लाख रुपए, मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Medical College Hospital) में हुआ नि:शुल्क, ढाई घंटे तक चला ऑपरेशन

अंबिकापुर. Bear Attack: मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों ने एक और गंभीर मरीज का सफल ऑपरेशन कर जान बचाई है। जंगल में भालू ने एक ग्रामीण पर हमला कर उसके जबड़े, आंख व नाक की हड्डी तोड़ दी थी। इसके अलावा उसके चेहरे को बुरी तरह से नोच दिया था। मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Medical College Hospital) के दंत विभाग के एचओडी डॉ. ऐश्वर्या व दंत चिकित्सक सर्जन डॉ. अभिषेक हरीश ने लगभग ढाई घंटे तक सफल ऑपरेशन कर ग्रामीण की जान बचा ली। निजी अस्पताल (Private Hospital) में ऑपरेशन करने में करीब 2 लाख रुपए लगते लेकिन यहां ग्रामीण का नि:शुल्क इलाज किया गया।

