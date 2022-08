यहां मधुमक्खी पालन बन रहा उद्योग, किसानों का बढ़ा रूझान

कहते हैं कि शहद हम पृथ्वी वासियों को माधुर्य से परिचित कराने वाला पहला पदार्थ था। बहुत बाद में आकर मनुष्यों ने मधुमक्खी पालन आरंभ किया।

अंबिकापुर. कहते हैं कि शहद हम पृथ्वी वासियों को माधुर्य से परिचित कराने वाला पहला पदार्थ था। बहुत बाद में आकर मनुष्यों ने मधुमक्खी पालन आरंभ किया। अब तो मधुमक्खी पालन एक ऐसा उद्योग बन गया है, जिससे रोजगार के अवसर जुटाने की असीम संभावनाएं हैं। कृषि अनुसांधन केन्द्र अंबिकापुर की मदद से मुधमक्खी पालन के लिए किसानों का रूझान बढ़ रहा है।

