आरक्षक बोला- मैं तुम्हारे भाई की जमानत करा दूंगा, हाईकोर्ट के वकील से मेरी अच्छी पहचान है, ले लिए 1.17 लाख

Big Swindle in the name of bail: उत्तर प्रदेश निवासी ठगी (Swindle) का शिकार हुए व्यक्ति का भाई सेंट्रल जेल में है बंद, जेल में बंद भाई व उसके वकील (Lawyer) से मिलने आया था पीडि़त, रैन बसेरा में रुकने के दौरान खुद को आरक्षक (Police constable) बताकर अज्ञात व्यक्ति ने लिया झांसे में

अंबिकापुर Updated: August 13, 2022 08:52:21 pm

अंबिकापुर. Big swindle in the name of bail: जमानत कराने के नाम पर कथित रूप से एक आरक्षक द्वारा एक व्यक्ति से 1 लाख 17 हजार 500 रुपए ठगी करने का मामला सामने आया है। पीडि़त का भाई अंबिकापुर सेंट्रल जेल में बंद है। वह 3 अगस्त को जेल में बंद भाई व वकील से मिलने आया था। प्रतीक्षा बस स्टैंड के रैन बसेरा में रुकने के दौरान खुद को आरक्षक (Constable) बताकर एक व्यक्ति ने उससे उसके भाई के जमानत के संबंध में बातचीत की। हाईकोर्ट में अच्छे वकील से परिचय होने का झांसा देकर उसने रुपए ले लिए। ठगे जाने का अहसास होने पर पीडि़त ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Swindle in the name of bail



उत्तर प्रदेश निवासी इमरान खान का छोटा भाई गुफरान खान का प्रकरण सिविल न्यायालय अंबिकापुर में चल रहा है। 3 अगस्त को इमरान अपने भाई व वकील से मिलने अंबिकापुर आया था। रात करीब 10 बजे प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित रैन बसेरा में वह रुका था। इसी बीच वहां एक अज्ञात व्यक्ति पहुंचा और अपने आप को पुलिस विभाग में आरक्षक बताते हुए इमरान से बातचीत करने लगा। इस दौरान इमरान ने अपने छोटे भाई का मामला उससे बताया। इस पर अज्ञात व्यक्ति ने इमरान से कहा कि मेरी पहचान बिलासपुर हाई कोर्ट (High court) के एक अच्छे वकील से है। मैं तुम्हारे भाई की जमानत करा दूंगा। यह भी पढ़ें

1 लाख 17 हजार 500 रुपए किया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन

भाई की जमानत की बात सुनकर इमरान अज्ञात व्यक्ति के झांसे में आ गया और फोन पे के माध्यम से 4 व 5 अगस्त को कुल 1 लाख 17 हजार 500 रुपए उसके खाते में डाल दिए। रुपए देने के बावजूद भी भाई का जमानत नहीं कराया तो उसने कथित आरक्षक से बात की। इस दौरान आरक्षक ने और रुपए की मांग की। भाई की जमानत की बात सुनकर इमरान अज्ञात व्यक्ति के झांसे में आ गया और फोन पे के माध्यम से 4 व 5 अगस्त को कुल 1 लाख 17 हजार 500 रुपए उसके खाते में डाल दिए। रुपए देने के बावजूद भी भाई का जमानत नहीं कराया तो उसने कथित आरक्षक से बात की। इस दौरान आरक्षक ने और रुपए की मांग की।

गांजा तस्करी में फंसाने की दी धमकी

इस पर इमरान द्वारा वापस अपने रुपए मांगने पर कथित आरक्षक द्वारा उसने गांजा तस्करी के मामले में फंसा देने की धमकी देने लगा। परेशान होकर इमरान ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें