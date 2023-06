शहर में बदहाल नल-जल व खस्ताहाल सडक़, भाजपाइयों ने सिर पर घड़े रखकर निगम सरकार के खिलाफ बोला हल्ला

Submitted by:

BJP protest: निगम सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भाजपा ने किया प्रदर्शन, बेरिकेडिंग तोडऩे के प्रयास के दौरान पुलिस से हुई झूमाझटकी

BJP female leaders protest to put pot on his head