कोल ब्लॉक आवंटन के विरोध में धरने पर बैठे ग्रामीण बोले- हम जेल जाने से भी नहीं डरते, लड़ेंगे और जीतेंगे

Coal block protest: कोल ब्लॉक आवंटन (Coal block distribution) के विरोध में धरना दे रहे ग्रामीणों से मिलने धरना स्थल पहुंचे जिला पंचायत उपाध्यक्ष, ग्रामीणों का कहना फर्जी ग्रामसभा (Fake Gram Sabha) का प्रस्ताव बनाकर ग्रामीणों का बताया गया है समर्थन (Support), जबकि हमने नहीं दिया समर्थन

अंबिकापुर. Coal block protest: जल, जंगल, जमीन, पर्यावरण, आदिवासी संस्कृति सहित विभिन्न विषयों के संरक्षण को लेकर एवं कोल ब्लॉक आवंटन के विरोध में 2 मार्च 2022 से ग्राम हरिहरपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस (National Panchayat Day) के अवसर पर जब ग्रामीणों की मांग एवं धरने का कारण जानने मौके पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव पहुंचे तो लोगों ने बताया कि फर्जी ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम के जमीन को कोल आवंटन हेतु ग्रामीणों का समर्थन बताया गया है। जबकि ग्रामीणों ने कोल आवंटन (Coal block distribution) हेतु अपना समर्थन ही नहीं दिया है।

Jila Panchayat sub president with villagers on protest spot