बेखौफ बदमाशों ने 3 युवकों की डंडे-रॉड से की पिटाई, आरक्षक पर भी हमला, पुलिस ने बदमाशों का निकाला जुलूस

Miscreants Beat up 3 youth: 3 युवकों की पिटाई की सूचना पर पहुंचे डायल 112 (Dial 112) के आरक्षक पर भी 7 बदमाशों ने किया हमला (Attack on Constable), पुलिस अभिरक्षा से एक युवक को खींचकर जमकर पीटा, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने शहर में निकाला जुलूस

अंबिकापुर. Miscreants Beat up 3 youth: शहर में आपराधियों (Criminals) के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं। इन्हें पुलिस का तनिक भी डर नहीं है। पुलिस को देख कर भागने की बजाय उनके साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शहर में पुलिसिंग का क्या हाल है। जबकि मुख्यालय में बड़े अधिकारियों की हर पल मौजूदगी रहती है। बुधवार को एक ऐसी ही घटना सामने आई है। शहर के गौरव पथ मार्ग पर अटल आवास के पास 7 बदमाशों ने मिलकर तीन युवकों की लाठी-डंडे और लोहे की रॉड से बेदम पिटाई (Bratally beaten) की है। यही नहीं बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि पुलिस अभिरक्षा से खींच कर एक युवक को इतना पीटा कि वह अधमरा हो गया और उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Police took ourt rally of miscreants in city