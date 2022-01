कार की नेम प्लेट पर लिखा था कांग्रेस जिलाध्यक्ष, पुलिस ने भीतर झांक कर देखा तो खुली रह गईं आंखें

Crime News: पुलिस ने सूचना के आधार पर कार को रास्ते में रुकवाकर ली तलाशी, कार सवार युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल, इधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष (Congress District President) ने भी थाने में दर्ज कराई शिकायत, अवैध कारोबारी (Illegal Businessman) अपना रहे तरह-तरह के हथकंडे

लखनपुर. Crime News: कार के नंबर प्लेट के ऊपर फर्जी ढंग से कांग्रेस जिलाध्यक्ष (Congress district president) का पदनाम लगाकर एक युवक द्वारा कार से अवैध शराब की तस्करी की जा रही थी। आरोपी कार में गोवा अंग्रेजी शराब की पेटी रखकर बिक्री के लिए अंबिकापुर से लखनपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट (Excise act) के तहत कार्रवाई कर उसे जेल दाखिल कर दिया है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने थाने में शिकायत कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

DCC president name on car name plate