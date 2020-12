पानी भरने कुएं में महिला ने डाली बाल्टी, लाश पर पड़ी नजर तो भागी बदहवास

Dead body: बाड़ी में स्थित कुएं (Well) में पानी भरने गई थी महिला, दूसरे गांव के लापता अधेड़ के रूप में लाश (Dead body) की हुई शिनाख्त

उदयपुर. एक महिला शनिवार की सुबह अपनी बाड़ी में स्थित कुएं में पानी भरने गई थी। इस दौरान कुएं में उसने एक व्यक्ति की लाश (Dead body) देखी। यह देख वह वहां से भाग खड़ी हुई और परिजनों को बताया।

सरपंच की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। ग्रामीण की पहचान दूसरे गांव के 55 वर्षीय अधेड़ के रूप में हुई। वह 5 दिन पहले भांजी के यहां जाने के नाम पर घर से निकला था। यहां से लौटने के बाद उसका शव (Dead body) मिला।



उदयपुर थानांतर्गत ग्राम पलका में शनिवार की सुबह महादेव के घर के पीछे बाड़ी में स्थित कुएं में एक ग्रामीण की लाश (Dead body into the well) मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक सोमवार से ही लापता था। पलका निवासी महादेव की पत्नी शनिवार की सुबह लगभग 8 बजे कुएं से पानी निकालने गई तो उसमें एक व्यक्ति की लाश दिखी।

इस पर उसने घर आकर परिजन को जानकारी दी। फिर इसकी सूचना मिलने पर उदयपुर थाना प्रभारी अलरिक लकड़ा मौके पर पहुंचे। शव को कुएं से निकलवाया गया। मृतक की शिनाख्त ग्राम सोनतराई निवासी 55 वर्षीय बंधु राम के रूप में हुई। परिजन ने बताया कि बंधु राम सोमवार को घर से निकला था।

फिर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक सोमवार को पलका में रहने वाली भांजी के घर आया था। शराब के नशे में था, फिर चला भी गया था। मामले में मर्ग कायम किया गया है।



रिटायर्ड पटवारी की लाश भी मिली थी इसी कुएं में

गौरतलब है कि इसी कुएं में करीब 8 साल पहले एक सेवानिवृत्त पटवारी की भी डूबकर मौत हुई थी। इसे लेकर गांव में तरह-तरह की चर्चा हेा रही है।