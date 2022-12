कपड़े सुखाने गई 9 माह की गर्भवती की करंट से मौत, बच्चे की चल रही थी धडक़न, डॉक्टरों ने किया ऑपरेशन लेकिन...

Death from current: मृतका के गर्भ से डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन नहीं बचाई जा सकी जान, मां-बेटे (Mother and newborn) का कल एक साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार

Women whose death from current,Women whose death from current,Women whose death from current