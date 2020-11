धनतेरस पर जमकर हुई धनवर्षा, कोरोना काल में भी लोगों ने दिल खोलकर खर्च किए रुपए, करोड़ों की खरीदारी से बाजार गुलजार

Dhanteras: दोपहिया व चारपहिया (Two wheeler and four wheeler vehicle) वाहन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, मोबाइल व बर्तन की जमकर हुई बिक्री, ज्वेलरी दुकानों (Jwellers shop) में भी उमड़ी भीड़