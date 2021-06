फेसबुक फ्रेंड ने पीएससी की तैयारी कर रही युवती से नौकरी के नाम पर ठगे 9.30 लाख, रायपुर से गिरफ्तार

Swindle in the name of Job: नौकरी (Job) लगाने के नाम पर युवक ने अपने खाते (Account) में जमा करवा लिए थे रुपए, युवती ने मार्च महीने में युवक के खिलाफ दर्ज कराई थी रिपोर्ट (Logded FIR)