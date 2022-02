कोतवाली के सामने महिलाओं का हाईवोल्टेज ड्रामा, हत्या के आरोपी की पुत्री ने खुद पर उड़ेला पेट्रोल, टीआई पर भी पड़े छींटे

Highvoltage drama: नाबालिग दीपक गुप्ता हत्याकांड (Deepak Gupta Murder Case) मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों को किया था गिरफ्तार, एसआईटी (SIT) ने दोनों अपचारी बालकों के पिता को किया गिरफ्तार तो बेटी अन्य महिलाओं के साथ पहुंची थी पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control Room) और कोतवाली, झूठे मामले में फंसाने का लगा रही थी आरोप

अंबिकापुर Published: February 19, 2022 06:33:46 pm

अंबिकापुर. Highvoltage drama: पुलिस कंट्रोल रूम और कोतवाली के बाहर कुछ महिलाओं व युवतियों का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पहले महिलाएं कंट्रोल रूप पहुंची थीं, यहां जहर मिली गोलियां दिखाकर खाने की धमकी तथा कोतवाली पहुंचकर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या की कोशिश (Try to Suicide) की। पेट्रोल के छींटे कोतवाली टीआई के कपड़ों पर भी पड़े। इसके बाद टीआई ने काफी नाराजगी जताते हुए युवती व उसकी नौकरानी को हिरासत में ले लिया। दरअसल नाबालिग की हत्या (Minor boy murder) के मामले में शहर के ही एक व्यक्ति को एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व उसके 2 नाबालिग बेटों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिता की गिरफ्तारी का विरोध (Protest of arrest) करने युवती अन्य महिलाओं के साथ पहुंची थी। उसने पिता को झूठे मामले में फंसाने की बात कही।

High voltage drama infront of Kotwali



शहर के गोधनपुर निवासी दीपक गुप्ता की करीब 2 महीने पहले ईंट-पत्थर से मारकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने शहर के जरहागढ़ निवासी 2 नाबालिग सगे भाइयों को गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह भेजा था। इस मामले में पुलिस अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

पुलिस हत्या की जांच जुटी थी कि एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार नाबालिगों के पिता बाबा पंडित को भी गिरफ्तार कर लिया। इससे आक्रोशित पुत्री अन्य महिलाओं के साथ पहले तो पुलिस कंट्रोल रूप पहुंची और जमकर हंगामा करते हुए पिता को छोडऩे की मांग की।

यह भी पढ़ें

जहर खाकर व आग लगाकर आत्महत्या की धमकी

4-5 की संख्या में पहुंची महिलाएं पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control room) में हाईवोल्टेज ड्रामा करने लगीं। आरोपी की पुत्री जहरीली गोलियां दिखाकर कहने लगी कि इसे खाकर मर जाऊंगी या पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लूंगी। यहां की महिला पुलिस ने कहा कि यह कंट्रोल रूम है, यहां बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद महिलाएं कोतवाली पहुंच गईं। 4-5 की संख्या में पहुंची महिलाएं पुलिस कंट्रोल रूम (Police Control room) में हाईवोल्टेज ड्रामा करने लगीं। आरोपी की पुत्री जहरीली गोलियां दिखाकर कहने लगी कि इसे खाकर मर जाऊंगी या पेट्रोल छिड़ककर आग लगा लूंगी। यहां की महिला पुलिस ने कहा कि यह कंट्रोल रूम है, यहां बोलने से कुछ नहीं होगा। इसके बाद महिलाएं कोतवाली पहुंच गईं।

IMAGE CREDIT: High voltage drama infront of Kotwali युवती ने शरीर पर उड़ेल लिया पेट्रोल

कोतवाली पहुंचने के बाद युवती ने अपने पिता को हत्या के झूठे मामले में फंसाने की बात कहने के साथ ही उन्हें छोडऩे की मांग की। पुलिस उसे समझाइश दे ही रही थी कि उसने खुद के ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया, इस दौरान मौके पर मौजूद टीआई के ऊपर भी पेट्रोल के छींटे पड़ गए। कोतवाली पहुंचने के बाद युवती ने अपने पिता को हत्या के झूठे मामले में फंसाने की बात कहने के साथ ही उन्हें छोडऩे की मांग की। पुलिस उसे समझाइश दे ही रही थी कि उसने खुद के ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया, इस दौरान मौके पर मौजूद टीआई के ऊपर भी पेट्रोल के छींटे पड़ गए।

यह देख टीआई आगबबूला हो गए और महिलाओं की जमकर क्लास ली। इस बीच टीआई के निर्देश पर मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने आरोपी की पुत्री व पेट्रोल लाकर देने वाली उसकी नौकरानी को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मामला शांत हुआ।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें