एकतरफा प्रेम में युवती का रास्ता रोक गले पर ब्लेड से किया हमला, आरोपी गिरफ्तार

शहर के दर्रीपारा स्थित जेल तालाब के पास बुधवार की शाम ७.३० बजे स्कूटी सवार युवती के सामने बाइक अड़ा कर युवक शादी करने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर युवती को स्कूटी से गिरा कर उसके गले पर हत्या करने की नीयत से ब्लेड से हमला कर दिया। इससे युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हमला करने के बाद युवक मौके से फरार हो गया।

अंबिकापुर। शहर के दर्रीपारा स्थित जेल तालाब के पास बुधवार की शाम ७.३० बजे स्कूटी सवार युवती के सामने बाइक अड़ा कर युवक शादी करने का दबाव बनाने लगा। मना करने पर युवती को स्कूटी से गिरा कर उसके गले पर हत्या करने की नीयत से ब्लेड से हमला कर दिया। इससे युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। हमला करने के बाद युवक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से युवती को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवतीकी छोटी बहन की रिपोर्ट पर मणिपुर चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हमले का कारण एकतरफा प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है।

In unrequited love, the girl was attacked with a blade on her neck