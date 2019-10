मां ने पड़ोसी के कुएं में झांका तो देखकर फट पड़ा कलेजा, पानी के भीतर छटपटा रहा था जिगर का टुकड़ा, फिर...

अंबिकापुर. एक महिला अपने 2 वर्षीय मासूम बेटे को लेकर पड़ोसी के घर घूमने गई थी। वह पड़ोसी से बात करने में उलझ गई और बेटा खेलते-खेलते कुएं में जा गिरा। बेटे को वहां न देख महिला उसे खोजने लगी। इसी बीच वह कुएं के पास पहुंची तो भीतर पानी में बेटा छटपटा रहा था। (Innocent son death)

आनन-फानन में उसे निकालकर शहर के अस्पताल में लाया गया, यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपने जिगर के टुकड़े का शव (Innocent son death) देख मां का कलेजा फट पड़ा। वह बेटे को गोद में लेकर रोती रही।

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थानांतर्गत ग्राम केरता निवासी मिथलेश कुमार की पत्नी रविवार की दोपहर अपनी 2 वर्षीय बेटे दैविक कुमार को लेकर पड़ोसी के घर घूमने गई थी। उसने बच्चे को खेलने के लिए गोद से वहीं उतार दिया था।

इसी बीच वह पड़ोस की महिला से बात करने लगी और बेटा खेलते-खेलते कुएं के पास चला गया। इसी बीच वह कुएं में वह गिर गया। इधर महिला ने जब बेटे को वहां नहीं देखा तो वह उसे खोजने लगी।

खोजते-खोजते वह कुएं के पास पहुंच गई। फिर उसने झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। बेटा कुएं के पानी में छटपटा रहा था। इस पर उसने शोर मचाया तो लोग दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने मासूम को तत्काल कुएं से बाहर निकाला।

डॉक्टरों ने घोषित किया मृत

बेहोशी की हालत में मासूम बेटे को लेकर माता-पिता तत्काल निजी वाहन से अंबिकापुर के एक निजी अस्पताल में पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत (Innocent son drowned into the well) घोषित कर दिया। मासूम बेटे की मौत से माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां अपने बेटे का शव गोद में लेकर बिलखती रही।

