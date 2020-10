आईपीएल टी-20 मैच में सट्टा खिलाते 2 सटोरिए गिरफ्तार, 2 लाख 70 हजार रुपए जब्त

IPL T-20 cricket: पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर की कार्रवाई, हर ओवर व हर गेंद (Every over and ball) पर लगाया जा रहा था दांव