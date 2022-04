ये मूवी देखने टॉकिज में उमड़ी थी भीड़, आधे घंटे बाद ही दर्शकों ने जमकर की तोडफ़ोड़, बुलानी पड़ी पुलिस

KGF-2 movie: शहर के टाइम आउट सिनेमा हॉल (Time out cinema hall) में दर्शकों द्वारा तोडफ़ोड़ किए जाने की घटना के बाद संचालक ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने मूवी (Movie) देखने पहुंचे लोगों को समझाइश देकर मामला कराया शांत

Published: April 15, 2022 12:11:16 am

अंबिकापुर. KGF-2 movie: शहर के एक सिनेमा हॉल में गुरुवार की दोपहर मूवी देखने दर्शकों की काफी भीड़ उमड़ी थी। मूवी को आधा घंटे ही हुए थे कि अचानक तकनीकी खराबी आने से वह रुक-रुक कर चलने लगी। यह देखते ही दर्शक हो हल्ला करने लगे। संचालक द्वारा उनसे कहा गया कि तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हो रहा है लेकिन दर्शकों को तो मूवी (KGF-2 movie) देखना था। मूवी दोबारा चालू कराने के बाद भी वही स्थिति बनी रही। इसके बाद दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सिनेमा हॉल में तोडफ़ोड़ शुरु कर दी। सिनेमा हॉल संचालक द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्शकों को शांत कराया और पैसे वापस लौटवाए।

