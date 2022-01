विदाई और स्वागत का जश्न ऐसा कि 36 घंटे के भीतर पी गए 1 करोड़ रुपए की शराब

Liquor Selling: शराब के कारोबार (Liquor Business) के लिए लकी रहा पुराने साल का आखिरी व नए साल का पहला दिन, 7 शराब दुकान (Liquor shop) में हो गई इतने रुपए की बिक्री, पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 2 दिन के भीतर बिकी इतनी ज्यादा शराब

अंबिकापुर Published: January 02, 2022 12:44:27 am

अंबिकापुर. Liquor Selling: वर्ष 2021 के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर व नए साल 2022 (New Year 2022) का पहला दिन शराब कारोबार के लिए लकी रहा। इन दो दिनों के भीतर सरगुजा के शराब प्रेमियों ने लगभग 1 करोड़ रुपए की शराब गटक ली। इन दो दिनों में सरगुजा जिले में हुई रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री (Record break liquor selling) से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरगुजा में मदिरा प्रेमियों की कमी नही है। युवा वर्ग ने सबसे अधिक शराब का लुत्फ उठाया। हालांकि युवाओं के अलावा अधेड़ व बुजुर्ग वर्ग के लोगों ने भी शराब सेवन (Liquor drink) कर पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत (New year welcome) किया।

Liquor selling



साल के अंतिम दिन व पहला दिन लोगों के लिए काफी उत्साह व उमंग का दिन रहता है। 31 दिसंबर को साल की विदाई देने व दूसरे दिन 1 जनवरी को नए वर्ष के स्वागत में लगे रहते हैं। इस दिन लोग खूब मस्ती करते हैं।

इसी लिए 31 दिसंबर को सरगुजा जिले के 7 शराब दुकानों में 47 लाख रुपए की शराब बेची (Liquro Selling) गई है। वहीं 31 दिसंबर के दिन गंगापुर शासकीय शराब दुकान में सर्वाधिक शराब की बिक्री हुई है। साल के अंतिम दिन गंगापुर शासकीय शराब दुकान में 15 लाख रुपए की शराब खपत हुई।

नए वर्ष पर 50 लाख से ज्यादा की शराब बिक्री का अनुमान आबकारी विभाग को है। यानी कुल मिलाकर 31 दिसंबर व 1 जनवरी को सरगुजा के शराब प्रेमियों ने लगभग 1 करोड़ से ज्यादा की शराब पी है।

