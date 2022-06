महुआ फूल से सिर्फ बनती थी शराब, अब बन रही पोषण से भरपूर कुकीज, महुआ फूल के हैं ये ढेरों फायदे

Mahua Flower: महुआ फूल का उपयोग अधिकांशत: शराब (Liquor) बनाने के लिए ही किया जाता था, लेकिन इसमें बदलाव देखने को मिल रहा है, अब महुआ फूल से कुकीज (Cookies) बनाकर महिलाएं महीने में कर रहीं महीने में 1 लाख रुपए से अधिक की आमदनी (Income)

अंबिकापुर. Mahua Flower: छत्तीसगढ़ के सरगुजा में महुआ का फूल बहुतायत में पाया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में महुआ जीविका का एक स्रोत भी माना गया है। वहीं महुआ का उपयोग अब तक केवल शराब बनाने के लिए किया जाता था। लेकिन सरगुजा में इसकी पहचान बदल रही है, इसका उपयोग अब पोषण से भरपूर कुकीज (Cookies) बनाने में किया जा रहा है। यह बदलाव जिले की समूह की महिलाओं ने किया है। महुआ के फूल (Mahua flower) से जहां हीमोग्लोबिन का स्तर शरीर में बढ़ता है वहीं इसका उपयोग करने से यह कई रोगों को दूर करने में भी फायदेमंद है। महुआ में औषधीय गुण काफी अधिक होता है।

Cookies made by women self help group