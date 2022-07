मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकांश डॉक्टर निजी अस्पतालों में दे रहे सेवा, सेटिंग कर ले जाए जा रहे मरीज

Doctor's News: मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में निजी अस्पतालों (Private hospitals) के लिए काम करने वाले बिचौलिए रहते हैं सक्रिय, निजी एंबुलेंस के अस्पताल परिसर में आने से है रोक फिर भी मिलीभगत से चल रहा काम, मरीज को झांसे में लेकर निजी अस्पतालों तक पहुंचाना है इनका काम

अंबिकापुर. Doctor's News: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था सुधारने प्रयासरत है लेकिन अस्पताल के कुछ डॉक्टर व कर्मचारी व्यवस्था पर पलीता लगा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधिकांश चिकित्सक शहर के निजी अस्पतालों (Private Hospitals) में सेवा दे रहे हैं। ऐसे में कुछ चिकित्सक व कर्मचारियों की मिलीभगत से अच्छे उपचार का झांसा देकर मरीज निजी अस्पतालों में भेजे जा रहे हंै। इस कार्य के लिए बिचौलिए (Middle man) सक्रिय हैं। ये बिचौलिए शहर के नामचीन निजी अस्पतालों के लिए काम कर रहे हैं।

Patient took in private hospital from Medical college hospital