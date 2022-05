नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की ठगी, शहर के युवक ने युवाओं को लगाई चपत

Swindle in the name of job: अंबिकापुर कोतवाली, जशपुर, जयनगर समेत कई थानों (Police stations) में ठगी के मामले हैं दर्ज, लगातार युवाओं द्वारा आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई जा रही है शिकायत (Complaint), इसके बावजूद अब तक पकड़ में नहीं आया है आरोपी

अंबिकापुर Published: May 08, 2022 01:38:12 pm

अंबिकापुर/जयनगर. Swindle in the name of Job: अंबिकापुर के केदारपुर निवासी एक युवक इतना बड़ा ठग निकला कि उसने नौकरी दिलाने व खेल के नाम पर युवाओं से 1 करोड़ से भी अधिक की ठगी कर ली। ठगी करने के लिए वह गांव के लोगों को अपना सहयोगी बनाता था व उनके माध्यम से ही रुपए की वसूली (Recovery) कराता था। आए दिन ठगी का शिकार हुए युवाओं द्वारा मामले की शिकायत थाने में की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी क्षेत्र से आया है। एक्सिस बैंक में भृत्य पद पर नियुक्ति दिलाने के नाम पर 3 युवकों से करीब 3 लाख रुपए की ठगी की गई। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

Swindle in the name of Job



सूरजपुर जिले के लटोरी पुलिस ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारिकानगर निवासी 27 वर्षीय रोहित कुमार राजवाड़े पिता मान साय के अलावा हेम साय राजवाड़े व श्यामनारायण पैकरा को एक्सिस बैंक में भृत्य के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी अंबिकापुर के केदारपुर अंबिकापुर निवासी मृगांक सिन्हा पिता एसके सिन्हा, द्वारिकानगर निवासी पिलोद कुमार राजवाड़े व उसके पुत्र सूरज कुमार राजवाड़े द्वारा 2 लाख 78 हजार रुपए की ठगी की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मृगांक सिन्हा द्वारा प्रार्थी रोहित कुमार राजवाड़े से 95 हजार रुपए व सह प्रार्थी हेम साय राजवाड़े से 98 हजार रुपए, श्यामनारायण पैकरा से 85 हजार रुपए की ठगी की गई है। आरोपी पिलोद राजवाड़े द्वारा प्रार्थी से कहा गया था कि मेरे पुत्र का एक्सिस बैंक में भृत्य पद पर काम लग गया है। यह भी पढ़ें आप लोग भी चाहेंगे तो पैसा देकर अपनी नौकरी लगवा सकते हैं। इसी झांसे में आकर वर्ष 2017 से उक्त रकम की वसूली आरोपियों द्वारा की गई है। मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। यह भी पढ़ें

मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर

पुलिस ने बताया कि आरोपी मृगांक सिन्हा के खिलाफ जशपुर जिले में भी काम दिलाने के नाम पर ठगी (Fraud) किए जाने के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। वहीं अंबिकापुर के कोतवाली उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर युवाओं से वह 1 करोड़ से अधिक की ठगी (Swindle) कर चुका है। अब तक वह पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मृगांक सिन्हा के खिलाफ जशपुर जिले में भी काम दिलाने के नाम पर ठगी (Fraud) किए जाने के मामले में कार्रवाई हो चुकी है। वहीं अंबिकापुर के कोतवाली उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर युवाओं से वह 1 करोड़ से अधिक की ठगी (Swindle) कर चुका है। अब तक वह पुलिस की पकड़ से दूर है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें