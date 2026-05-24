Heatwave Alert: नौतपा कल से, झुलसाने वाली लू से शहर की सडक़ों पर सन्नाटा, 41.7 डिग्री पहुंचा पारा

अंबिकापुर. इन दिनों सरगुजा जिले में भीषण गर्मी (Heatwave Alert) पड़ रही है। आग उगलने वाली धूप से शरीर झुलस रहे हैं। सुबह 10 बजे के बाद लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। दोपहर में सडक़ों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। अधिकतम तापमान 42 डिग्री के करीब है। लू और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। बता दें कि सोमवार से नौतपा शुरु होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार नौतपा में तापमान में और वृद्धि दर्ज की जा सकती है। लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भीषण गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर भी असर पडऩा शुरू हो गया है। खासकर बच्चे उल्टी-दस्त से पीडि़त हो रहे हैं।