अकेली रह रही महिला के घर घुस आया पड़ोसी, भीतर हुआ कुछ ऐसा कि महिला ने कर दी हत्या

Woman murdered neighbour:

अंबिकापुर. Woman murdered neighbour: पति द्वारा छोड़े जाने के बाद एक महिला शहर में ही किराए के मकान में रहती है। पड़ोस में ही एक युवक अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। शुक्रवार की दोपहर अचानक युवक महिला के घर घुस गया। भीतर दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि महिला ने फावड़ा से वार कर उसकी हत्या (Murder) कर दी। हत्या के बाद महिला फरार हो गई। इधर आवाज सुनकर मृतक के परिजन व मोहल्लेवासी पहुंचे और मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस अपराध दर्ज कर महिला की खोजबीन में जुट गई है।

