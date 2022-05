कृत्रिम गर्भाधान में नई तकनीक के उपयोग का पशुपालकों को लाभ, ९० प्रतिशत बछिया का ही होता है जन्म

सरगुजा में कृत्रिम गर्भाधान में ऐसे सीमेन का उपयोग किया जा रहा है जिसमें 90 प्रतिशत बछिया ही जन्म लेती है। पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं और गायों का नस्ल भी सुधार रहा है। सेक्स शार्टेड सीमेन से जिले में लगभग ६00 कृत्रिम गर्भाधान का कार्य किया गया और ८5 बछिया अभी तक प्राप्त हो चुके हैं। सरगुजा पशुधन विकास विभाग ने अमेरिकन कंपनी के सीमेन से नया प्रयोग किया है ताकि किसानों को इस नई तकनीक से कृत्रिम गर्भाधान का लाभ मिल सके और सरगुजा में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिल सके।

