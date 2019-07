नगरीय प्रशासन मंत्री के कड़े तेवर, चार लापरवाह अफसरों को नोटिस, गड़बड़ी करने वाला क्लर्क सस्पेंड

अंबिकापुर। जिला पंचायत के सभाकक्ष में गुरुवार को नगरीय निकायों की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन व जिले के प्रभारी मंत्री शिव कुमार डहरिया के काफी कड़े तेवर दिखे। उन्होंने दायित्व निर्वहन में लापरवाही तथा निर्धारित जानकारी के साथ बैठक में नहीं आने वाले कुसमी, भटगांव व वाड्रफनगर नगर पंचायत के सीएमओ व वाड्रफनगर के अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी कर दी तो वहीं पैर दान की खरीदी में अनियमिता के मामले में नगर पंचायत लखनपुर के सहायक ग्रेड दो को निलंबित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। (Notice to four caretaker officers of the city administration)



समीक्षा बैठक में शिवकुमार डहरिया ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण निमार्ण कार्य समय-सीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों में साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें तथा बारिश की स्थिति में किसी भी स्थान पर जल भराव न हो। नगरीय निकायों में चलने वाले सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुये समय-सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा कि स्वच्छता के क्षेत्र में अम्बिकापुर निगम देश में दूसरे स्थान पर है। हम सभी का यह दायित्व है कि इसकी स्थिति को और भी बेहतर बनाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए आवश्यकतानुसार संसाधनों की पूर्ति की जाए।

उन्होंने अम्बिकापुर मॉडल को सदैव कायम रखने का आग्रह किया। बैठक में नगरीय प्रशासन की विशेष सचिव अलरमेल मंगईडी, सरगुजा कलक्टर डॉ. सारांश मित्तर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कुलदीप शर्मा, सूडा के सौमिल रंजन चौधरी, सयुक्त संचालक बीआर चौहान, मुख्य अभियंता भागीरथ शर्मा, निगम सभापति शफी अहमद, डिप्टी मेयर अजय अग्रवाल एवं नगरीय निकायों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित थे।



इन अधिकारियों को नोटिस

नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा निर्धारित जानकारी के साथ बैठक में उपस्थित नहीं होने पर नगर पंचायत कुसमी के सीएमओ एसके दुबे, वाड्रफनगर सीएमओ वशिष्ठ कुमार ओझा, भटगांव सीएमओ बसंत राम एवं वाड्रफनगर के अभियंता प्रदीप एकका को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।

वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री ने लखनपुर नगर पंचायत के सहायक ग्रेड 2 विद्या सागर चौधरी को पैर दान की खरीदी में अनियमितता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। (Notice to four caretaker officers of the city administration)

नगरीय निकायों में भी बनेंगे गोठान

नगरीय प्रशासन मंत्री डहरिया ने बताया कि नगरीय निकायों में नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी योजना अंतर्गत गोठानों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि शहरों की सड़कों पर मवेशी घूमते हुये नजर न आएं। सड़कों पर मवेशियों के घूमने और बैठने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखकर नगरीय निकायों में गोठान का निर्माण कराया जायेगा।

ट्रांसफर के बाद कार्यभार ग्रहण नहीं किया तो होगी कार्रवाई

डहरिया ने बताया कि नगरीय निकायों में अधिकारी व कर्मचारियों के स्थानातंरण पश्चात् कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध तत्काल कार्रवाई की जायेगी।

उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों पर सहानुभूतिपूर्वक कार्रवाई की जायेगी। नगरीय निकायों में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में जिला एवं संभाग स्तर पर रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कर्मचारी का वेतन लंबित न रखते हुए समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करें।

अगली तिमाही तक 50 प्रतिशत राजस्व की वसूली

नगरीय प्रशासन मंत्री ने मिशन क्लीन सिटी, राजस्व वसूली निर्माण कार्य, भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यूजर चार्ज, विद्युत की उपलब्धता एवं गुणवत्ता की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अगली तिमाही तक 50 प्रतिशत राजस्व की वसूली सुनिश्चित करें।