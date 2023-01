शराब पीने के बाद पूरी रात सोए रहे खुले आसमान के नीचे, ठंड से एक ग्रामीण की मौत, दूसरा गंभीर

सरगुजा संभाग में ठंड का कहर जारी है। हल्की सी लापरवाही भारी पड़ रही है। लापरवाही के कारण मैनपाट इलाके में ठंड से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर है। उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

one villager died due to cold, the other serious