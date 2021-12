Paddy Purchase: खरीदी केंद्र में हो रही समस्या से किसानों ने निरीक्षण करने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य (DDC) को कराया अवगत, जनप्रतिनिधि ने पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव (Panchayat Minister) को मामले की जानकारी देकर अधिकारियों को जल्द से जल्द किसानों की इस समस्या (Farmers problem) का समाधान करने कहा

Farmers said his problems to DDC member