कोठीघर के पास कुएं में मिली महिला-पुरुष की लाश की हुई शिनाख्त, बच्चों ने मां का शव लेने से किया इनकार

अंबिकापुरPublished: Aug 27, 2023 08:12:07 pm Submitted by: rampravesh vishwakarma

2 dead body found into the well: महिला के पति की हो चुकी थी मौत, महिला कई साल पहले ही अपने दोनों बच्चों को छोडक़र चली गई थी, इस वजह से बच्चों ने शव लेने से बनाई दूरी, निगम द्वारा महिला के शव का किया गया अंतिम संस्कार

Man-woman dead body found into the well

अंबिकापुर. 2 Dead body found into the well: सरगुजा पैलेस व कोठीघर की दीवार से लगे कुएं में शनिवार की शाम महिला-पुरुष की लाश मिली थी। पहले दिन शव की पहचान नहीं हो पाई थी। रविवार को महिला व पुरुष की पहचान कर ली गई। महिला अंबिकापुर की ही रहने वाली थी, जबकि पुरुष शहडोल का रहने वाला था। इधर महिला के बच्चों ने मां का शव लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मां बचपन में ही उन्हें छोडक़र चली गई थी।