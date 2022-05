खून की कमी से दम तोड़ रहीं महिलाएं, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों की दशा सुधारने की योजनाएं सिर्फ फाइलों में

President adopted son: मेडिकल कॉलेज अस्पताल से डिस्चार्ज हुई पंडो महिला (Pando woman) की घर में हो गई मौत, कुछ दिन पूर्व उक्त महिला के गर्भ में ही हो गई थी बच्चे की मौत (Child death), अभी भी कई महिलाएं, पुरुष व बच्चे ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन व पौष्टिक आहार (Nutrition) नहीं मिल रहा, ऐसे में शरीर में हो रही खून की कमी

Published: May 21, 2022 02:46:34 pm

अंबिकापुर. President Adopted Son: शासन के लाख प्रयास के बावजूद भी पंडो जनजाति की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सबसे चिंताजनक की स्थिति उनके स्वास्थ्य को लेकर है। पण्डो जनजाति की महिलाएं, बच्चे व पुरुष भरपेट भोजन व पौष्टिक आहार न मिलने के कारण खून की कमी (Lack of Blood) जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। शरीर में खून की कमी के कारण पंडो जनजाति की एक महिला की शुक्रवार की सुबह घर में ही मौत हो गई। मामला सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है। कुछ दिन पूर्व प्रसव के दौरान मृतका के बच्चे की भी मौत गर्भ में ही हो गई थी। बताया जा रहा है कि अभी भी अविभाजित सरगुजा में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पंडो जनजाति की महिलाएं खून की कमी से जूझ रहीं हैं जिनमें कई गर्भवती हैं।

Pando woman who death from lack of blood