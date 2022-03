12वीं की छात्रा से बलात्कार के बाद हत्या, मृत्युदंड की मांग, मौत के बाद आरोपी को कब्रिस्तान में नहीं दी जाएगी जगह

Rape and Murder: महिला संगठनों (Women Organisation) ने मौन रैली निकालकर छात्रा को दी श्रद्धांजलि, कहा- ऐसी घटनाओं से मन बहुत आहत है, बेटियों पर हो रहा ये अत्याचार आखिर कब रुकेगा, इधर मुस्लिम समाज (Muslim society) ने आरोपी की मौत के बाद कब्रिस्तान (Cemetary) में जगह नहीं देने की कही बात

अंबिकापुर Published: March 30, 2022 06:19:12 pm

अंबिकापुर. Rape and Murder: भटगांव थाना क्षेत्र में 12वीं की छात्रा के साथ बलात्कार के बाद हत्या (Rape and murder) की वारदात को लेकर अविभाजित सरगुजा में आक्रोश देखा जा रहा है। इस अमानवीय कृत्य की हर ओर निंदा हो रही है। इसी कड़ी में शहर में महिला संगठनों ने मौन रैली निकालकर घड़ी चौक पर कैंडल जला मृत छात्रा को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आरोपी को कठोर दंड देने की मांग की। इधर सूरजपुर जिले के मदरसा एवं कब्रिस्तान इंतेजामिया कमेटी के सचिव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि छात्रा से बलात्कार और हत्या (Rape and murder) के मामले में मुस्लिम समाज गुस्से में है। उन्होंने कहा कि आरोपी को यदि फांसी होती है या उसकी मौत के बाद भटगांव-जरही के एकमात्र कब्रिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी।

इस अवसर पर वंदना दत्ता ने कहा कि आए दिन समाज में ऐसी घटनाएं हो रहीं हैं, इससे मन बहुत आहत है। ऐसी वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को सरेआम मृत्युदंड मिलना चाहिए।

पल्लवी मुखर्जी ने कहा कि महिलाओं-बेटियों पर ये अत्याचार आखिर कब रुकेगा। इस तरह की घटनाएं काफी दुखद हैं। परिवार से बेटों को भी संस्कार दिया जाए, क्या गलत है, क्या सही है, बताया जाए।

रानी बसु ने कहा कि जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ही असुरक्षित महसूस करते है। हमें स्वयं सतर्क रहना चाहिए, हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहीं भी जाएं तो घर पर सही बात बताकर जाएं।

इस अवसर पर आभा सिंह, किरण गुप्ता, मुक्ता गुप्ता, बलविंदर टुटेजा, रीता अग्रवाल, सुनीता लाल, अजेता गुप्ता, ज्योति द्विवेदी, बानी मुखर्जी, लिली बसु, सम्पा मुखर्जी, चित्रा बाबरा, डॉक्टर तृप्ति विश्वास, श्रुति मुखर्जी, तनुश्री मिश्रा, रश्मि गुप्ता, अनुभा डबराल, इला शर्मा,

कब्रिस्तान में नहीं दी जाएगी जगह

मदरसा एवं कब्रिस्तान इंतेजामिया कमेटी के सचिव अफरोज खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 12वीं की छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले में मुस्लिम समाज (Muslim Society) गुस्से में है। आरोपी साबिर उर्फ बाबा खान की इस कृत्य की हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा है कि आरोपी को यदि फांसी होती है या उसकी स्वाभाविक मौत होती है तो भटगांव-जरही के एकमात्र कब्रिस्तान में उसे जगह नहीं दिया जाएगा। वीणा दुबे, वसुधा तिवारी, माधुरी दुबे, स्मिता तिवारी, संगीता मुखर्जी, किरण सिह, संगीता सोनी, सुम्मी कश्यप, रीता प्रजापति, इंद्रा अम्बष्ट, ऋतु सिन्हा, तारा मुंडा, भारती विश्वास, चीनू विश्वास व अन्य महिलाएं उपस्थित थीं।

