सड़क हादसे में युवक की मौत लेकिन घरवालों को पता ही नहीं चला, 5 दिन मरच्यूरी में पड़ा रहा शव

Road accident: अज्ञात वाहन की टक्कर से 6 दिन पूर्व एक युवक की मौके पर ही हो गई थी मौत (Death on the spot), जबकि दूसरा गंभीर रूप से था घायल (Serious injury)