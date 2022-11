RSS का पथ संचलन शुरु, शहर के इन मार्गों से गुजरते हुए मोहन भागवत के कार्यक्रम में पहुंचेंगे कार्यकर्ता

RSS Foot Movement start: आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में बौद्धिक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, पथ संचलन कार्यक्रम में सरगुजा संभाग के पांचों जिले के आरएसएस कार्यकर्ता हो रहे शामिल

अंबिकापुर. RSS Foot Movement: आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत फिलहाल अंबिकापुर में हैं। वे दोपहर 3.30 बजे से पीजी कॉलेज मैदान में बौद्धिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें सरगुजा संभाग के पांचों जिले के हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे। कार्यक्रम से पूर्व आरएसएस कार्यकर्ताओं का शहर में पथ संचलन शुरु हुआ। अलग-अलग जिले से आए आरएसएस कार्यकर्ता अलग-अलग स्थान से शहर में पथ संचलन करेंगे। इसके बाद पथ संचलन करते हुए कार्यकर्ता पीजी कॉलेज मैदान में मोहन भागवत के कार्यक्रम में शामिल होंगे।

