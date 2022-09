नहीं रहीं 108 वर्षीय कनक रानी दत्ता, प्रशासन ने दिया था सिनियर सिटीजन आइकॉन का खिताब

Kanak Rani Dutta: सरगुजा संभाग की सबसे उम्रदराज मतदाता (Voter) थीं कनक रानी दत्ता, अंतिम पड़ाव में भी विधानसभा, लोकसभा व निगम चुनाव में किया था मतदान (Voting), प्रशासन ने बनाया था इन्हें सिनियर सिटीजन आइकॉन

अंबिकापुर. Kanak Rani Dutta: सरगुजा संभाग की सबसे उम्रदराज महिला व सिनियर सिटीजन आइकॉन अंबिकापुर निवासी कनक रानी दत्ता का बुधवार की दोपहर निधन हो गया। उनके निधन से संभाग में शोक की लहर है। वे सिनियर सिटीजन्स के लिए हमेशा से प्रेरणास्रोत रहीं। समाज सेवा के कार्यों से भी वे उम्रभर जुड़ी रहीं। वे अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनका अंतिम संस्कार 15 सितंबर की सुबह शंकरघाट स्थित मुक्तिधाम में किया जाएगा। 108 साल की उम्र तक उन्होंने मतदान किया। सरगुजा जिला प्रशासन द्वारा उन्हें सिनियर सिटीजन आइकॉन (Senior Citizen Icon) के खिताब से सम्मानित किया गया था।

Kanak Rani Dutta is no more