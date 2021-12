मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स शुरू होने से दूर होगी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी, मान्यता मिलने की पूरी उम्मीद

PG Course: पीजी कोर्स के लिए फैकल्टी की कवायद कर दी गई है शुरु, 15 विषयों में एमडी-एमएस (MD and MS) के लिए जल्द मान्यता मिलने की उम्मीद, 48 सीटों पर पीजी पाठ्यक्रम (PG Course) शुरु करने के लिए मिल चुकी है अभिमत व अनुशंसा, एनएमसी को भेज दिया गया है निर्धारित शुल्क

अंबिकापुर Published: December 10, 2021 06:10:27 pm

Government Medical college Ambikapur

