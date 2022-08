हड़ताली अधिकारी-कर्मचारियों ने सीएम की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ

केंद्र के समान महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की अनिश्तिकालीन हड़ताल जारी है। दूसरे दिन अधिकारी-कर्मचारियों ने धरनास्थल पर जहां एक ओर मुख्यमंत्री भूपेश अघेल के जन्म दिवस पर उनके लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर हवन पूजन किया। वहीं दूसरी ओर अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण शासकीय दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा।

अम्बिकापुर। केंद्र के समान महंगाई भत्ता व गृह भाड़ा भत्ते की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन की अनिश्तिकालीन हड़ताल जारी है। दूसरे दिन अधिकारी-कर्मचारियों ने धरनास्थल पर जहां एक ओर मुख्यमंत्री भूपेश अघेल के जन्म दिवस पर उनके लिए सद्बुद्धि यज्ञ कर हवन पूजन किया। वहीं दूसरी ओर अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण शासकीय दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा। सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार होने वाली टीएल मीटिंग में भी अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं के बराकर दिखी।

Yagya performed for the wisdom of CM