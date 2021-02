एसईसीएल में नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख रुपए की ठगी, स्कॉर्पियो बेचकर दिए रुपए लेकिन...

अंबिकापुर. एसईसीएल में नौकरी (Job in SECL) लगवाने के नाम पर 4 लाख 3 हजार रुपए ठगी का मामला सामने आया है। पीडि़त ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है।

दरअसल पीडि़त युवक ने नौकरी के लिए अपनी स्कॉर्पियो बेचकर रुपए की व्यवस्था की थी। रुपए देने के बाद न तो नौकरी लगी और न ही रुपए मिले। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। (Swindle)



शहर के गांधीनगर निवासी 32 वर्षीय ज्ञान प्रकाश यादव पिता केदारनाथ यादव की पहचान सितंबर 2020 में मिशन चौक निवासी आशुतोष राय से हुई थी। आशुतोष राय ने ज्ञान प्रकाश को एसईसीएल में नौकरी लगवा देने का झांसा दिया था। नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए की मांग की थी।

3 लाख एडवांस व 2 लाख रुपए नौकरी लगने के बाद देने की बात दोनों के बीच तय हुई थी। नौकरी के झांसे में आकर ज्ञान प्रकाश ने अपनी स्कॉर्पियो बेच कर चेक व नकद कुल 4 लाख 3 हजार रुपए आशुतोष को दे दिए थे।

इसके बाद न तो उसकी नौकरी (Job) लगी और न ही आशुतोष ने रुपए वापस किए। ज्ञान प्रकाश ने इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आशुतोष के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।



ठगी के दर्जनों मामले आ चुके हैं सामने

गौरतलब है कि सरगुजा संभाग में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी (Swindle in the name of job) करने के दर्जनों मामले सामने आ चुके हैं। पूर्व में पुलिस ऐसे मामलों की शिकायत होने पर भी ध्यान नहीं देती थी लेकिन 4 महीने पूर्व तात्कालीन आईजी डांगी के निर्देश के बाद पुलिस ने ऐसे मामलों में अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरु की।