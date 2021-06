प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रही युवती से युवक बोला- डेढ़ लाख में सरकारी नौकरी लगवा दूंगा, फिर...

Swindle in the name of Job: स्वास्थ्य विभाग (Health Department) में नौकरी लगवाने के नाम पर युवती (Young girl) से डेढ़ लाख की ठगी, युवक ने स्वास्थ्य विभाग में अच्छी पहचान होने का दिया था झांसा