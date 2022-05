साइबर ठगी के मामले में दो आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

ऑनलाइन ठगी के मामले में सरगुजा पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के दो सदस्य को भरतपुर राजास्थान से गिरफ्तार किया है। ये दोनों आर्मी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी की फर्जी आईडी सोशल मीडिया पर अपलोड कर पुरानी गाड़ी, किराए पर मकान लेने व बेचने का विज्ञापन डाल कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। उनकी ठगी का शिकार शहर की एक महिला हुई थी। उसके खाते से कुल २ लाख ४३ हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई थी।

Published: May 21, 2022 08:18:37 pm

सरगुजा पुलिस ने बताया कि अंबिकापुर के दर्रीपारा निवासी ईला शर्मा पिता नरेंद्र शर्मा उम्र ४८ वर्ष की रेखांकन कॉलोनी में फ्लैट है। उसे किराए पर देने के लिए ईला ने ओएलएक्स पर विज्ञापन डाला था।

Two accused arrested from Rajasthan in cyber fraud case