90 हजार के गांजा व 75 हजार के नशीली इंजेक्शन के साथ दो गिरफ्तार

अंबिकापुर। सरगुजा में नशा उन्मूलन के तहत विशेष अभियान नवाबिहान चलाया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों द्वारा नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश थाना व चौकी प्रभारियों को दिए गए हैं। इसी अभियान के तहत दरिमा पुलिस ने शनिवार को ९ किलो गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजा बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। जब्त गांजे की कीमत ९० हजार रुपए बताई जा रही है। वहीं अंबिकापुर पुलिस द्वारा ७५ हजार के नशीले इंजेक्शन के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।

Two arrested with ganja worth 90 thousand and intoxicant injection of 75 thousand