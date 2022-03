बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है मोबाइल की लत, इन 5 तरीकों से छुड़ाएं आदत

Child keep away from Mobile: आज के दौर में माता-पिता (Parents) खुद को फ्री रखने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, ऐसे में बच्चे दिनभर उसमें चिपके रहते हैं, लगातार मोबाइल (Mobile) देखने से बच्चे की आंख से लेकर दिमाग पर भी गहरा असर करता है, ऐसे में बच्चों को मोबाइल से दूर रखने ये उपाय जरूर अपनाएं

अंबिकापुर Published: March 29, 2022 03:04:48 pm

How to keep away child from Mobile: आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कई माता-पिता अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। वे खुद को फ्री रखने या काम करने के लिए बच्चों से दूर भागते हैं। ऐसे में यदि बच्चा उन्हें तंग करता है तो वे मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल देखने से बच्चा धीरे-धीरे उसका आदी हो जाता है। यदि आप भी अपने बच्चे को बार-बार मोबाइल (Mobile) पकड़ा देते हैं तो आने वाले समय में उसे इसकी लत लग सकती है। बाद में आप इस लत को छुड़ाना चाहें तो काफी कठिनाई होगी। आपकी सख्ती के चक्कर में बच्चा छिप-छिपकर मोबाइल देखेगा और कई बार ऐसी चीजें भी इंटरनेट पर देख लेगा जो उसके उम्र के हिसाब से नहीं देखनी चाहिए।

Child with mobile



मोबाइल स्क्रीन पर लगातार देखते रहने से बच्चे के आंख और दिमाग पर बुरा असर करता है। यदि आपके बच्चे को भी मोबाइल की लत लग चुकी है या बार-बार वह मोबाइल मांगता है तो उस पर इन 5 ट्रिक का उपयोग करें। ये ट्रिक बच्चे के लिए भी इंटरेंस्टिंग होगा और आप भी भविष्य में उसे होनी वाली परेशानियों को लेकर निश्चिंत रहेंगे। मोबाइल की लत छुड़ाने के लिए ये करें-



1. इंटरनेट बंद रखें-

यदि आप मोबाइल का उपयोग करते हैं और आपका बच्चा यह देखता है तो वह भी उस ओर आकर्षित होगा। ऐसे में आप मोबाइल उपयोग करने के बाद इंटरनेट बंद कर दें। इस दौरान यदि आपका बच्चा मोबाइल ले भी लेता है तो कुछ ही देर में छोड़ देगा, क्योंकि बिना इंटरनेट उसे बोरियत महसूस होगी।



2. गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करना-

आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं तो उसे आउटडोर या इनडोर गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके तहत आप उसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, दौड़, कैरम, लूडो के लिए निर्धारित समय के लिए प्रेरित करें। ऐसे में बच्चे का ध्यान मोबाइल की ओर से हटेगा।

यह भी पढ़ें

3. बच्चों के साथ व्यतीत करें समय-

आप बच्चों व फैमिली के साथ क्वालिटी समय व्यतीत करें। इस दौरान उनसे मजाक करें, बदमाशी करें, घर का डेकोरेशन करें और इसमें बच्चों को भी इनवाल्व करें। ऐसे में बच्चों के लिए भी ये मोमेंट इंटरेस्टिंग होगा और मोबाइल की तरफ उसका झुकाव कम होगा। आप बच्चों व फैमिली के साथ क्वालिटी समय व्यतीत करें। इस दौरान उनसे मजाक करें, बदमाशी करें, घर का डेकोरेशन करें और इसमें बच्चों को भी इनवाल्व करें। ऐसे में बच्चों के लिए भी ये मोमेंट इंटरेस्टिंग होगा और मोबाइल की तरफ उसका झुकाव कम होगा।



4. अन्य कामों में रखें व्यस्त-

यदि आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं तो उसे घर व घर के बाहरी कामों में व्यस्त रखें। से घर की साफ-सफाई करते समय उसे इन्वाल्व करें। उसे साइकल चलाने, वाकिंग करने सहित अन्य काम करने कहें। इन कामों में खुद भी व्यस्त रहें। यह देखकर आपका बच्चा प्रेरित होगा।



5. स्क्रीन समय करें तय, पासवर्ड बदलते रहें-

आप बच्चों के लिए स्क्रीन समय तय करें। छोटे बच्चों के लिए अधिकतम 2-3 घंटे तथा बड़े बच्चों के लिए 4-5 घंटा समय निर्धारित करें। ऐसे में बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट का उपयोग करेंगे। वहीं आप अपने मोबाइल का पासवर्ड या स्क्रीन लॉक बदलते रहे ताकि बच्चा एक बार देख भी ले तो दोबारा उसे खोल न पाए।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें