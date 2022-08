रायपुर सहित आसपास के क्षेत्रों से बाइक चोरी कर सरगुजा में बेच रहा था शातिर चोर

प्रदेश के राजधानी रायपुर सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों से मुंगेली का एक शातिर चोर दोपहिया वाहन चोरी कर सरगुजा में लाकर औने पौने दामों में बेचने का काम करता था। सरगुजा पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर चोर व ४ खरीदार को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी के कुल १७ दो पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल दाखिल कर दिया है।

अंबिकापुर/बतौली। प्रदेश के राजधानी रायपुर सहित आसपास के अन्य क्षेत्रों से मुंगेली का एक शातिर चोर दोपहिया वाहन चोरी कर सरगुजा में लाकर औने पौने दामों में बेचने का काम करता था। सरगुजा पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने शातिर चोर व ४ खरीदार को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से चोरी के कुल १७ दो पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें जेल दाखिल कर दिया है।

Vicious thief was stealing bike and selling it in Surguja