कलक्टर ने कहा था गांव में पहुंचेगी नल-जल योजना, 6 महीने में एक हैंडपंप भी नहीं लगा, खाली बर्तन के साथ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Submitted by:

Villager protest for water: गांव के 50 घरों में करीब 300 लोग निवास करते हैं लेकिन सभी पानी के लिए एकमात्र हैंडपंप पर हैं निर्भर, पेयजल की समस्या को लेकर 6 महीने पहले रैली निकालकर पहुंचे थे कलक्टोरेट, कलक्टर से मिला था आश्वासन

Villagers protest for water,Villagers protest for water,Villagers protest for water