फाइलों में चल रहीं पंडो जनजाति की दशा सुधारने की योजनाएं, खून की कमी से दम तोड़ रहीं महिलाएं

Published: May 20, 2022 08:20:19 pm

अंबिकापुर. शासन के लाख प्रयास के बावजूद भी पंडो जनजाति की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सबसे चिंताजनक की स्थिति उनके स्वास्थ्य को लेकर है। पण्डो जनजाति के महिलाएं, बच्चे व पुरूष भरपेट भोजन व पौष्टिक आहार न मिलने के कारण खून की कमी जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। शरीर में खून की कमी के कारण पंडो जनजाति की एक महिला की शुक्रवार की सुबह घर में ही मौत हो गई। मामला सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र की है। कुछ दिन पूर्व प्रसव के दौरान मृतका के बच्चे की भी मौत गर्भ में ही हो गई थी। बताया जा रहा है कि अभी भी अविभाजित सरगुजा में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पंडो जनजाति की महिलाएं खून की कमी से जूझ रहीं हैं जिनमें कई गर्भवती हैं।

Women of Pando tribe dying due to lack of blood